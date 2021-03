The Big Bull Trailer Out See Abhishek Bachchan Amazing Avtar: बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन (Abhishek bachchan) की फिल्म द बिग बुल (The Big Bull ) का ट्रेलर आज आखिरकार रिलीज कर दिया गया है. 3 मिनट आठ सेकेंड का ट्रेलर में अभिषेक (Abhishek bachchan) ने अपने कमाल की एक्टिंग से हर किसी का जीत लिया है. बता दें कि ये फिल्म 8 अप्रैल को डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Disney Plus Hotstar) पर रिलीज किया जाएगा. Also Read - भोजपुरी स्टार Khesari Lal Yadav पर हुई FIR, लगे हैं बेहद गंभीर आरोप...जानें क्या है पूरा मामला

द बिग बुल (The Big Bull ) का ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया है. इसमें अभिषेक बच्चन (Abhishek bachchan) के लुक और स्टाइल को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं फिल्म की लीड एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज (Ileana D'Cruz) का जर्नलिस्ट अवतार भी फैंस को खूब जच रहा.

अभिषेक बच्चन (Abhishek bachchan) की ‘बिग बुल’ (The Big Bull ) OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. फिल्म ‘द बिग बुल’ (The Big Bull) क्राइम ड्रामा फिल्म है. इस फिल्म को अजय देवगन और आनंद पंडित ने प्रोड्यूस किया है और कूकी गुलाटी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है. ये फिल्म 1992 में हुए भारतीय स्टॉक मार्केट के अब तक के सबसे बड़े स्कैम पर बेस्ड बताई जा रही है.