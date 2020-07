नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता अमित साध (Amit Sadh tested Covid Negative) का कोविड -19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आया है. अभिनेता ने अपने ‘ब्रीद: इनटू द शैडोज’ के सह-कलाकार अभिषेक बच्चन के कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद खुद का टेस्ट कराने का फैसला किया था. Also Read - देश के 19 राज्‍यों में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर राष्‍ट्रीय औसत से बेहतर: केंद्र

अभिनेता ने अपने वेरिफाइ़ड अकाउंट से सोमवार को घोषणा की, “आपकी प्रार्थनाओं और चिंताओं के लिए धन्यवाद. यह पहली बार है, जब मैं खुशी से कह सकता हूं कि मैं नेगेटिव हूं. इससे जूझ रहे सभी लोगों के लिए, मेरी ओर से प्रार्थना . ढेर सारा प्यार. एकजुटता ही एकमात्र ताकत है!” Also Read - Punjab Lockdown Extension News: जमावड़े पर लगी रोक, शादी समारोह में केवल इतने लोग होंगे शामिल

Thank you for your prayers and concerns. This is the only time I say happily I am negative. To all people battling this, my prayers and thoughts continue. Love you. Togetherness is the only strength ! 🙏🏻 Also Read - PM मोदी ने सुंदर पिचाई से की वीसी, गूगल भारत में 10 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा

— Amit Sadh (@TheAmitSadh) July 13, 2020