Abhishek Kapoor Remembering Sushant Singh Rajput With This Emotional Post: बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह (Sushant Singh Rajput) भले ही हम सबको छोड़ कर चले गए हैं लेकिन उनके चाहनेवाले लगातार उन्हें याद करते रहते हैं और खासकर के उनके निर्देशक अभिषेक कपूर (Abhishek Kapoor) उन्हें आए दिन याद करते है.फिल्ममेकर अभिषेक कपूर (Abhishek Kapoor) सुशांत के बेहद करीबी थे और उनके जाने का सदमा अभी तक उन्हें है. ऐसे में अभिषेक (Abhishek Kapoor) ने सोशल मीडिया में फिल्म 'काय पो छे' (Kai Po Che) के एक सीन का वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने सुशांत को याद किया है.

अभिषेक कपूर (Abhishek Kapoor) सुशांत (Sushant Singh Rajput) को याद कर रहे हैं और उनको लेकर काफी भावुक हैं. अभिषेक कपूर (Abhishek Kapoor) ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर फिल्म 'काय पो छे' के एक सीन की शूटिंग का वीडियो शेयर किया है. अभिषेक (Abhishek Kapoor) सीन में सुशांत (Sushant Singh Rajput) को समझा रहे हैं कि उन्हें कैसी बॉडी लैग्वेंज रखनी है. इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) और राजकुमार राव के बीच एक फाइट सीन शूट होता दिख रहा है.

अभिषेक कपूर (Abhishek Kapoor) ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ‘जब हम इस कहानी को लिख रहे थे तो बहुत रोमांचित थे, मुझे याद है कि जब हमने इसका क्लाइमैक्स लिखा था, तब मैं रोया था. मैं तब भी रोया था, जब हमने इसे शूट किया था और फिर रोया था, जब मैंने इसका एडिट देखा था.. मैं सबसे ज्यादा तब रोया था, जब मैंने इसे बैकग्राउंड स्कोर के साथ देखा था.. मैंने ईशान (Sushant Singh Rajput) को कई बार मरते देखा था और फिर केदारनाथ में भी… मुझे लगता है यही कारण है कि 14 जून को जब हमें ये बेहद बुरी खबर मिली तो मैं सुन्न पड़ गया था… जैसे मैं अब तक हूं…’