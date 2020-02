नई दिल्ली: कमल हासन की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘इंडियन 2’ के सेट पर बड़ा हादसा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेट पर क्रेन गिरने से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं. इस हादसे में फिल्म के डायरेक्टर शंकर को भी चोटें आई हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दुखद हादसे में, निर्देशक शंकर गंभीर रूप से घायल हुए हैं. खबरों की मानें तो लाइट बॉय और पर्सनल असिस्टेंट की इस हादसे में मौत हो गई है. इसके अलावा कई क्रू मेम्बर्स गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दुर्घटना की जगह पूनमल्ली (Poonamallee) शहर के ईवीपी फिल्म सिटी (EVP Film City) को बताया जा रहा है जो चेन्नई के बाहरी इलाके में स्थित है.

हालांकि अभी आधिकारित तौर पर ‘इंडियन 2’ टीम की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है. लेकिन सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें प्रसारित हो रही हैं उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा काफी बड़ा हो सकता है.

#Indian2 shooting mishap : Among those dead include lightboys & personal assistants. So sad and heartbreaking😔

Hope the ones who are injured recover quickly

The ones who escaped without getting hurt have to count their blessings🙏

The risky, deadly side of cinema production😔 https://t.co/FjS3uktaJA

— Kaushik LM (@LMKMovieManiac) February 19, 2020