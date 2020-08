Also Read - छोटे परदे की इस क्यूट एक्ट्रेस की जिंदगी में अचानक आ गया है तूफान?

View this post on Instagram

Also Read - Nach Baliye 3: संजीदा शेख और आमिर अली की शादीशुदा जिंदगी में खटपट, साथ नहीं रह रहे अब?

Didn’t know how angel’s look like, until I saw her exactly a year back.. My Lil girl from heaven, had come down to earth.. didn’t believe in love at 1st sight, until I saw her de first time.. So much has happened this 1 year, my Chota sa jaan kept me strong n going.. My love, My jaan completes 1 year.. Ayra Ali ❤️ #ayraali #love #life #30thaugust