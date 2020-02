नई दिल्ली: ‘सिंबा’ और ‘सिंघम’ के बाद अब रोहित शेट्टी (ROHIT SHETTY) जल्द ही अपनी एक और कॉप फिल्म ‘सूर्यवंशी’ (Sooryavanshi) लेकर आने वाले हैं. इस फिल्म में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ (KAITRINE KAIF) मुख्य किरदार में नजर आएंगे. इन्हीं सब चीजों के बीच अभी-अभी अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जो काफी फनी है. इस वीडियो में कैटरीना कैफ झाडू लगाती हुई नजर आ रही हैं. अक्षय कैटरीना का झाडू लगाते हुए वीडियो शूट कर रहे हैं. इसी बीच अक्षय कैटरीना को छेड़ते हुए पूछते हैं कैटरीना जी आप क्या कर रही हैं .. इसपर कैटरीना जवाब में कहती हैं साफ सफाई. इस पर अक्षय कैटरीना से कहते है आप मुझे क्यूं मार रही हैं? इस वीडियो को शेयर करते हुए अक्षय ने लिखा- सूर्यवंशी के सेट से स्वच्छभारत की नई ब्रांड एंबेसडर.

Spotted : The newest #SwachhBharat brand ambassador on the sets of #Sooryavanshi 😬 #BTS pic.twitter.com/NpzQJUaKLw

— Akshay Kumar (@akshaykumar) February 3, 2020