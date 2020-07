नई दिल्ली: अपनी फिल्मों के लिए चर्चा में रहने वाले अभिनेता अमित साध (Amit Sadh) ने एक फर्जी ट्विटर अकाउंट को लेकर चेतावनी दी है जो सोशल मीडिया पर उनकी ओर से बातचीत करने का दावा करता है. फर्जी अकाउंट टीम (Amit Sadh Fake Twitter Account) अमित साध के नाम से है. अभिनेता ने स्पष्ट किया है कि वह इस तरह के किसी भी अकाउंट से नहीं जुड़े हैं और सीधे अपने पर्सनल अकाउंट से बातचीत करते हैं. Also Read - कोरोना के बीच अमित साध को सता रही है इन लोगों की चिंता, बड़े लोगों से की ये अपील

अमित ने शनिवार को अपने वेरिफाइड अकाउंट से ट्वीट किया, “हे प्यारे लोग! आप सभी से मिले प्यार से अभिभूत हूं और मैं सच में आभारी हूं. लेकिन मैं आप सभी से आवेदन करता हूं कि टीम अमित साध जैसे अकाउंट न बनाए, यह लोगों को गुमराह करता है. मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इससे नहीं जुड़ा हूं. मैं अपने प्रशंसकों से सीधे जुड़ता हूं और आगे भी ऐसा ही करूंगा.” Also Read - अमित साध का खुलासा, कहा-टीवी इंडस्ट्री ने कर दिया था बैन, काम न देने का फरमान हुआ था जारी

Hey u lovely people! There has been an overpouring of love from you all & I’m truly touched. But I request u all to not make accounts like @Team_AmitSadh as it misguides people. I want to clarify it’s not associated with me. I connect with my fans directly & will always! 🙏♥️ Also Read - अभिषेक बच्चन के बाद अमित साध ने कराया था कोरोना टेस्ट, ऐसी आई रिपोर्ट

— Amit Sadh (@TheAmitSadh) July 25, 2020