Subi Suresh Dies: मलयालम एक्ट्रेस और टीवी होस्ट सुबी सुरेश का निधन, 41 की उम्र में कहा अलविदा

Comedian Actress Subi Suresh Death: मलायम एक्ट्रेस और टीवी होस्ट सुबी सुरेश का आज निधन हो गया. वे 42 वर्ष की थी और लीवर से संबंधित बीमारी से जूझ रही थी. एक्ट्रेस अलुवा स्थित एक अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट करा रही थी जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है और इस खबर के आते ही हर जगह पर शोक का माहौल है. 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया.

बताया जा रहा है कि 42 वर्षीय सुबी सुरेश लीवर संबंधित बीमारी से जूझ रही थीं और उनका कोच्चि के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था. आपको बता दें कि टेलीविज़न कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी शुरुआत करके सुबी सुरेश ने एक कॉमेडियन और एंकर के रूप में काफी पहचान बनाई थी और उन्होंने कुछ मलयालम फिल्मों में एक चरित्र कलाकार के रुप में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया. सुबी ने एशियानेट पर प्रसिद्ध मलयालम कॉमेडी शो ‘सिनेमाला’ में एक एंकर के रूप में अपना करियर शुरू किया.