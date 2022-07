Prathap Pothen Dies: फिल्म इंडस्ट्री से जाने-माने एक्टर और मूवी मेकर प्रताप पोथेन का चेन्नई आज (15 जुलाई) को निधन हो गया. प्राप्त जानकारी के मुताबिक 69 वर्षीय चेन्नई के किलपौक में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे. फिल्म इंडस्ट्री में तीन दशकों से अधिक समय तक काम करने वाले प्रताप (Prathap Pothen) ने कई भाषाओं में 100 अधिक फिल्मों में एक्टर के तौर पर काम किया, कुछ को डायरेक्ट भी किया. प्रताप के निधन से उनके परिवार में मातम पसर गया है. वहीं मनोरंजन जगत भी शोक में डूब गया है. कई हस्तियां सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.Also Read - दिमाग हिला देंगे सुष्मिता सेन के लिए गए ये फैसले, 46 साल की उम्र में भी दिल फेक आशिक वाला है मिजाज

प्रताप को हाल ही में 'तुगलक दरबार' और 'सीबीआई 5: द ब्रेन' जैसी फिल्मों में देखा गया था. उनके परिवार में उनकी बेटी कीया पोथेन हैं. द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक जांच से पता चला है कि उनकी मृत्यु नेचुरल कारणों से हुई है. फिलहाल अभी तक स्पष्ट रूप से मौत की वजह सामने नहीं आई है. प्रताप को श्रद्धांजलि देने के लिए कई हस्तियों ने ट्विटर का सहारा लिया. पृथ्वीराज सुकुमारन ने ट्वीट कर उन्हें आखिरी विदाई दी है. पार्वती नायर ने लिखा, 'प्रताप पोथेन सर.. क्यों? मेरे दोस्त होने के लिए धन्यवाद, एक शुभचिंतक जो हमेशा चाहता था कि मैं सफल होऊं. हमेशा तुम्हारी याद आएगी.'

Rest in peace uncle! I will miss you. 💔#PrathapPothen pic.twitter.com/bJcKNWpWgP

— Prithviraj Sukumaran (@PrithviOfficial) July 15, 2022