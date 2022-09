बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बॉलीवुड अभिनेता अरमान कोहली (Armaan Kohli) को 1.2 ग्राम कोकीन रखने के मामले में मंगलवार को जमानत दे दी. अरमान कोहली को मादक पदार्थ रखने के आरोप में बीते साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था. न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने अरमान को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी. कोर्ट ने अरमान कोहली (50) को राहत देते हुए उन पर कई शर्तें लगाईं और कहा कि अभिनेता इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होगा और उसे महीने में एक बार एनसीबी के सामने पेश होना होगा. अरमान को एनसीबी ने अगस्त 2021 में गिरफ्तार किया था.Also Read - कोर्ट की महाराष्ट्र सरकार को फटकार, कहा- जब मुंबई में कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है तो ऊंची इमारतों का क्या मतलब

Actor Armaan Kohli gets bail from Bombay High Court on a personal bond of Rs 1 lakh.

He was arrested by Narcotics Control Bureau in a drugs case & had been lodged in jail for the last 1 year.

(File photo) pic.twitter.com/fV8VvUWhto

— ANI (@ANI) September 20, 2022