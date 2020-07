मुंबई: बिजली के बिल में असामान्य वृद्धि के चलते पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा का विषय बना हुआ है. कई बॉलीवुड स्टार इसे लेकर सोशल मीडिया पर आपत्ति जता चुके हैं और अब इस लिस्ट में अरशद वारसी का भी नाम जुड़ गया है. अरशद ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि 5 जुलाई को उनके खाते में से 1,03,564 रुपये बिजली बिल के तौर पर काट लिए गए. इसके बाद उन्होंने अपनी पेटिंग्स के बारे में समाचार के एक लेख को साझा किया और लोगों से इन्हें खरीदने की अपील कीं. Also Read - घर के बिजली बिल ने उड़ाए तापसी पन्नू के होश, गुस्से में तस्वीर शेयर कर कही ये बात

'पागलपंती' के मजे ले रहे हैं एक्टर अरशद वारसी, ट्विटर पर दिए संकेत

उन्होंने ट्वीट कर कहा, "आप लोग कृपया मेरी पेटिंग्स खरीदें, मुझे अदानी इलेक्ट्रिक का बिल भरना है और अगले बिल के लिए मैं अपनी किडनियां रख रहा हूं."

Thank you Rachana & ⁦ @bombaytimes ⁩ for the article. People please buy my paintings, I need to pay my Adani electric bill, kidneys am keeping for the next bill 🙏🏼 pic.twitter.com/ycAaSgxGnR

बहरहाल, रविवार को अरशद ने इस बात की भी जानकारी दी कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की तरफ से उनकी शिकायत पर त्वरित जवाब आया और उनकी समस्या हल हो चुकी है और इसके लिए उन्होंने कंपनी का शुक्रिया अदा किया.

And yes there is a light at the end of the tunnel. Quick response from @Adani_Elec_Mum problem solved. All you have to do is contact them…. thank you 🙏🏼 …

— Arshad Warsi (@ArshadWarsi) July 5, 2020