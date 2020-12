Actor, BJP MP Manoj Tiwari blessed with a baby girl see first photo second marriage in covid 19 lockdown- बीजेपी सांसद मनोज तिवारी एक प्यारी सी गुड़िया के पापा बन गए हैं. इस खबर के बाद उनके घर में जश्न का माहौल है. इस बात की जानकारी मनोज तिवारी ने ट्विटर पर दी. Also Read - ब्लैक Net ड्रेस में Mouni Roy ने लगाई आग, धुआं-धुआं हुईं धड़कनें, दिल क्या करे???

तिवारी ने लिखा- मेरे घर आई नन्हीं परी साथ ही उन्होंने अपनी बेटी की पहली तस्वीर भी शेयर की है. जिसमें वे अपनी बेटी को गोद में लेते हुए नज़र आ रहे हैं. इस खबर के बाद उन्हें बधाई देने का तांता लग गया. बता दें, मनोज तिवारी लॉकडाउन में सिंगर सुरभी तिवारी से दूसरी शादी की थी.

Also Read - ईशा गुप्ता शर्टलेस होकर अंगड़ाई लेते आईं नज़र, बेहद बोल्ड तस्वीर देखकर मचल गया दिल

बता दें, मनोज तिवारी अपनी पहली पत्नी रानी से 2012 में तलाक हो गया था. कहा जाता है कि श्वेता तिवारी के साथ ज्यादा मेलजोल रानी को पसंद नहीं था. इस वजह से दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी. रिपोर्ट के मुताबिक मनोज तिवारी ने कहा था कि उनकी पत्नी रानी शक करने वाली महिला हैं. मनोज तिवारी जब बिग बॉस का हिस्सा बने थे तभी से उनकी पत्नी रानी उनसे अलग रह रही थीं.