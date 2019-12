मुंबई: डायरेक्टर-अभिनेता फरहान अख्तर ने रविवार को एक सोशल मीडिया यूजर को ‘कट्टर व्यक्ति’ कहा. इससे पहले ट्रोलर ने अभिनेता पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह अपने समुदाय से कहें कि प्रदर्शन करते वक्त वे देश की संपित्त को नुकसान न पहुंचाएं. यूजर्स ने कहा, “हेय फरहान अख्तर, जावेद अख्तर और शबाना आजमी कृपा करके अपनी कौम के पास जाएं और उनसे कहें कि वह मेरे देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं. तब मत रोना जब यह दंगाई गिरफ्तार होकर पकड़े और पीटें जाएं.”

Going to request David Dhawan to cast you in ‘Bigot no 1.’ .. you are perfect for the part. https://t.co/mJY06imbA4

