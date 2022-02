Amitabh Dayal Passed Away: फिल्म इंडस्ट्री से हाल ही में एक बुरी खबर सामने आई है. दरअसल फिल्म ‘कगार: लाइफ ऑन द एज’ (Kagaar: Life on the Edge) जैसी फिल्म में दिवंगत एक्टर ओम पुरी (Om Puri) के साथ काम कर चुके एक्टर अमिताभ दयाल (Amitabh Dayal) का निधन हो गया है, उनका निधन हार्ट अटैक के चलते हुआ है और उनकी मौत की खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक एक्टर करीब 13 दिनों से बिमार थे और उन्हें पिछले 13 दिनों पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और इलाज के दौरान ही 2 फरवरी, 2022 को तड़के साढ़े चार बजे उनका निधन हो गया है. बता दें कि अमिताभ दयाल की पत्नी (Amitabh Dayal Wife) मृणालिन्नी पाटिल (Mrunalinni Patil) ने उनकी मौत की पुष्टि है.Also Read - Radhe Shyam Release: होली से पहले पर्दे पर धमाका करेंगे प्रभास, 'राधेश्याम' की नई रिलीज डेट का हुआ ऐलान

वर्कफ्रंट पर, अमिताभ दयाल ‘कगार: लाइफ ऑन द एज’ के अलावा फिल्म रंगदारी (2012) और धुआं (2013) में भी नजर आ चुके हैं. वहीं उनक पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो साल 2000 में अभिनेता ने मराठी डायरेक्ट मृणालिन्नी पाटिल से शादी की थी. हालांकि शादी के 9 साल बाद ही दोनों अलग हो गए, दोनों के दो बच्चे हैं. Also Read - Rihanna Pregnancy: मम्मी बनने वाली हैं हॉलीवुड सिंगर रिहाना! झन्नाटेदार है ब्वॉयफ्रेंड संग बेबी बंप फ्लॉन्ट वाली इन तस्वीरों की कीमत

View this post on Instagram A post shared by Amitabh Dayal (@amitabhdayal)

Also Read - Urfi Javed ने कातिलाना अंदाज में किया जबरदस्त डांस, बैकलेस टॉप पहन मटकाई कमर- Video

बता दें कि अमिताभ दयाल (Amitabh Dayal) का जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था, बता दें कि उनका अंतिम संस्कार मुंबई में ही किया जाएगा और फिलहाल उनका परिवार जो छत्तीसगढ़ में रहता है उनके आने का इंतजार हो रहा है. सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले अमिताभ ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आफ देख सकते हैं कि वो हार ना मानने के बात कह रहे हैं.