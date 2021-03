Actor Geeta Basra and cricketer Harbhajan Singh are expecting their second child: बॉलीवुड एक्ट्रेस गीता बसरा (Geeta Basra) और भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह (harbhajan singh) ने सोशल मीडिया पर एक बेहतरीन खुशखबरी शेयर की है. दरअसल सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस गीता बसरा (Geeta Basra) ने एक पोस्ट शेयर करते हुए ये बताया है कि वो एक बार फिर से मां बनने वाली हैं. Also Read - hinaya heer adorable pics daughter of Harbhajan Singh Geeta Basra | तैमूर से कम क्‍यूट नहीं है हरभजन सिंह की बेटी हिनाया, देखें PHOTOS

गीता बसरा (Geeta Basra) ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है जिसमें वो पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह (harbhajan singh) साथ में ही 5 साल की बेटी हिनाया नजर आ रही हैं. गीता (Geeta Basra) ने फोटो शेयर करते हुए बताया कि वो और हरभजन (harbhajan singh) जुलाई में दूसरी बार माता पिता बनेंगे. इस कपल की एक पांच साल की बेटी हिनाया भी है.

गीता (Geeta Basra) ने इस फोटो शेयर करके लिखा है- Coming soon.. July 2021. हरभजन सिंह (harbhajan singh) और गीता (Geeta Basra) के रिश्‍ते की बात करें तो दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया और फिर 29 अक्‍टूबर 2015 को एक दूसरे का हाथ थामा था. बता दें कि इस कपल की बेटी साल 2015 में हुई थी, जिसका नाम हिनाया है.