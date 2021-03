Manoj Bajpayee Tested Positive For Coronavirus Self Quarantine At Home: बॉलीवुड पर कोरोना का कहर एकबार फिर टूट पड़ा है, जहां कुछ दिनों पहले कई सारे एक्टर इसकी चपेट में आए थे. वहीं फिर से इसके बढ़ते मामले की वजह से कई सारे लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं. हाल ही में बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और निर्देशक संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali ) की कोरोना रिर्पोर्ट कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी वहीं अब अभिनेता मनोज वाजपेयी (Manoj Bajpayee) भी इसकी चपटे में आ गए हैं. Also Read - Kim Kardashian Bikini Pics viral: करदाशियां का बिकिनी में बिंदास अंदाज, Divorce के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती

मनोज वाजपेयी (Manoj Bajpayee) की टीम ने बयान जारी कर कहा, 'डायरेक्टर के कोविड 19 का शिकार होने के बाद मनोज वाजपेयी (Manoj Bajpayee) ने भी अपना टेस्ट करवाया था, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है. अभिनेता और डायरेक्टर के कोविड संक्रमित होने के बाद फिल्म की शूटिंग को कुछ महीनों के लिए रोक दिया गया है. फिलहाल एक्टर की तबीयत ठीक है, उन्होंने घर पर ही ख़ुद को क्वारंटाइन कर कर लिया है और पूरी सावधानी बरत रहे हैं.

आपको बता दें कि बॉलीवुड के कई सारे दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्री इसके चपेट में आ चुके हैं. महानायक अमिताभ बच्चन और उनका लगभग पूरा परिवार. वरुण धवन,नीतू कपूर,अर्जुन कपूर,मलाइका अरोड़ा समते कई सारी बड़ी हस्तियां इसका शिकार हो चुकी हैं. हालांकि अब ये सारे स्टार पूरी तरह से स्वस्थ हैं. औऱ अपने काम पर भी वापसी कर चुके हैं.