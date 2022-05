Mithun Chakraborty admitted in the hospital: ‘डिस्को किंग’ मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) के चाहने वालों के लिए एक बुरी खबर है. बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल (Mithun Chakraborty in hospital) में भर्ती कराया गया है. सोशल मीडिया पर मिथुन की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक्टर को अस्पताल के बेड पर लेटे देखा जा सकता है. फोटो देश मिथुन के फैंस परेशान हो गए और उनकी सेहत के लिए दुआ मांगने लगे. इसके साथ ही मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty Photo) की सेहत को लेकर कई तरह की अफवाहें भी उड़ने लगी हैं. हालांकि मिथुन के बेटे मिमोह चक्रवर्ती ने अपने पापा की सेहत की जानकारी फैंस के साथ साझा कर उन्हें राहत की सांस दी है.Also Read - हीरोपंती 2 बॉक्स ऑफिस: पटरी पर लौटी Tiger Shroff की Heropanti 2, कलेक्शन में आया भारी उछाल

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिमोह चक्रवर्ती ने बताया कि उनके पिता यानी मिथुन चक्रवर्ती को स्टोन (पथरी) की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी किडनी में स्टोन का पता चला है, जिसके बाद उन्हें कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था. वायरल तस्वीर में देखा जा सकता है कि मिथुन हॉस्पिटल के बेड पर बेहोशी की हालत में आंख बंद कर के लेटे हुए हैं. हालांकि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मिथुन का स्वास्थ बिल्कुल ठीक है. मिमोह के मुताबिक एक्टर को बेंगलुरु के अस्पताल से अब छुट्टी दे दी गई है. वो पूरी तरह फिट और स्वस्थ हैं.

Get well soon Mithun Da ❤️

তোমার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি মিঠুন দা ❤️ pic.twitter.com/yM5N24mxFf — Dr. Anupam Hazra 🇮🇳 (@tweetanupam) April 30, 2022



सोशल मीडिया पर मिथुन की फोटो वायरल होते ही फैंस के बीच खलबली मच गई. बीजेपी के राष्ट्री सचिव डॉ अनुपम हजरा ने भी एक्टर की फोटो शेयर कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी. अपने चहेते एक्टर की हेल्थ अपडेट के बाद अब फैंस ने राहत की सांस ली है. हाल ही में मिथुन को टीवी रियलिटी शो ‘हुनरबाज’ में जज के तौर पर देखा गया था. इस बीच उन्होंने वेब सीरीज ‘बेस्ट सेलर’ अपना ओटीटी डेब्यू भी किया. वहीं, कश्मीर फाइल्स में अपनी एक्टिंग को लेकर भी मिथुन चक्रवर्ती को काफी तारीफ हुई थी.