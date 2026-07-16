प्रभास की फिल्म 'फौजी' का धांसू पोस्टर हुआ जारी, इस दिन बड़े पर्दे पर होगी रिलीज

Prabhas Fauzi Poster: साउथ सुपरस्टार प्रभास अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करते हैं और एक बार फिर अपने फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं. प्रभास काफी समय से अपनी आने वाली फिल्म ‘फौजी’ को लेकर चर्चा में हैं और जिसका फैंस काफी इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन अब ये इंतजार खत्म हो गया है. अब हाल ही में उनकी इस फिल्म से एक्टर का लुक जारी हो गया है और यही नहीं मेकर्स ने पोस्टर के साथ-साथ फिल्म की रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी है, जिसको लेकर फैंस के बीच अलग ही खुशी है. पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है. आइए आपको इसके बारे में और बताते हैं.
पोस्टर ने बढ़ाया फैंस के बीच क्रेज
फिल्म के नए पोस्टर में प्रभास का एक अलग ही अंदाज देखने के लिए मिल रहा है. मेकर्स ने फिल्म का जो नया पोस्टर जारी किया है, उसमें प्रभास, खून से सने हुए हैं. वह एक चट्टानी सतह पर बैठे हुए हैं, हाथ में बंदूक भी है. उनके चारों ओर कई गिरे हुए सैनिक बिखरे हुए हैं. पोस्टर में डार्क टोन, बैकग्राउंड इसको और ज्यादा हटके बना रहे हैं. प्रभास का खतरनाक अवतार फैंस को खूब पसंद आ रहा है. पोस्टर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर ये लुक काफी ज्यादा ट्रेंड करने भी लगा है. फैंस लगातार पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म को लेकर कई तरह-तरह की प्रतिक्रियां भी दे रहे हैं.
कब रिलीज होगी फिल्म
पोस्टर के साथ-साथ मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट की भी घोषण कर दी है, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और फिल्म का इंतजार अब कर रहे हैं. आपको बता दें मेकर्स ने ‘फौजी’ 3 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज करने की घोषण की है. रिलीज डेट सामने आने के बाद से ही फैंस के बीच इसकी चर्चा और भी तेज हो गई है. फैंस को तो इंतजार भी नहीं हो रहा है. इस फिल्म को ऐतिहासिक घटनाओं को देशभक्ति, रोमांस और बड़े पैमाने पर एक्शन के साथ पेश किया जाएगा.
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सोशल मीडिया पर फैंस का जबरदस्त रिएक्शन
फिल्म का पोस्टर आने के बाद कमेंट सेक्शन में फैंस का जबरदस्त रिएक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है, फैंस खूब प्यार दे रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर्स ने लिखा ‘ब्लॉकबस्टर’ तो कई लोगों ने उनके इस दमदार लुक की जमकर तारीफ की है. फैंस काफी ज्यादा खुश हैं.
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