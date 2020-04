Actor prakash raj came forward to help the poor during the lock down-कोरोना ने देश भर में अपना जाल बिछा दिया है. लोग फंस गए हैं. कोई अपनों से दूर कहीं अकेला है, तो कोई अपने ही घर में कैद. संकट की स्थिति है. लोग परेशान. खाने की परेशानी. काम की परेशानी. भूखा पेट. कब तक मानेगा. बिलखता है. बस! इंतजार है तो इस बात का, ये बुरा वक्त अब खत्म हो जाए. लोगों ने बहुत दुख देख लिया. कई मर गए. कई दहशत में हैं. हालांकि कई संस्थाएं गरीबों के लिए काम कर रही हैं. Also Read - अभिषेक बच्चन-ऐश्वर्या राय की मैरिज एनिवर्सरी पर देखिए उनकी रोमांटिक पिक्स, ऐसी है लव स्टोरी

सेलेब्स ने भी अपना दिल खोला है. कई बॉलीवुड कलाकारों के बाद अब इस कड़ी में एक्टर प्रकाश राज भी जुड़ गए हैं. प्रकाश राज ने ट्वीट करते हुए लिखा- “मेरे वित्तीय संसाधन घटते जा रहे हैं लेकिन हम लोन लेंगे और लोगों की मदद करेंगे. क्योंकि मुझे पता है कि मैं दोबारा कमा सकता हूं, अगर इंसानियत इस कठिन समय में जिंदा रही तो. चलिए साथ मिलकर इससे लड़ते हैं.” Also Read - अजय देवगन ने कोरोना वॉरियर्स से की थी ब्लड डोनेट करने की अपील, इस वजह से लोगों ने कर दिया ट्रोल

इस ट्वीट के साथ प्रकाश राज ने कई तस्वीरें भी शेयर की हैं.

प्रकाश राज की ये पोस्ट लोगों को बहुत पसंद आ रही है. लोग उनके इस काम की सराहना कर रहे हैं. बता दें, कोरोना के संक्रमण को बढ़ता देख सरकार ने लॉकडाउन की मियाद भी बढ़ा दी है. देशभर में लगभग 17265 लोग इस महामारी की गिरफ्त में आ चुके हैं. दिल्ली…नोएडा में भी ये तेजी से फैलता जा रहा है. लेकिन अगर हमने लॉकडाउन के नियमों का सही से पालन किया तो काफी हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है.