Actor Priyanka Chopra’s New Indian Restaurant Sona See The Amazing Menu: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) काफी समय से अपना सारा वक्त पति निक जोनस के साथ न्यूयॉर्क में बिता रही हैं. इतना ही नहीं वो अपने परिवार के साथ यहीं पर रह रही हैं. ऐसे में अब बाकि बॉलीवुड एक्टरो की तरह प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने भी अपना नया बिजनेस शुरु किया है और इस बार उन्होंने रेस्त्रां खोला है जिसका नाम है ‘Sona’. इन न्यूयॉर्क रेस्त्रां की कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिय पर वायरल हो रही है औऱ साथ ही में देसी गर्ल ने अपना मेन्यू शेयर किया है जिसे देखकर आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा. Also Read - Priyanka Chopra 19 की उम्र में बिकिनी के साथ लगाती थीं बिंदी, हुस्न तब भी कमाल था, आज भी लाजवाब है

प्रियंका के नए रेस्त्रां ‘sona’ की ओपनिंग हाल ही में हुई है और इसकी तस्वीरें जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. खास बात ये है कि इस रेस्त्रां में इंडियन फ़ूड सर्व किया जाएगा. प्र‍ियंका ने अपने रेस्टोरेंट की फोटो शेयर की है. खाने में डोसा, पकौड़े, नान, चटनी, डेजर्ट आद‍ि शामिल है, जिसकी फोटोज एक्ट्रेस ने साझा की है.

View this post on Instagram A post shared by Maneesh K. Goyal (@maneeshkgoyal)

View this post on Instagram A post shared by Maneesh K. Goyal (@maneeshkgoyal)



प्रियंका के रेस्तरां में दही-कचौड़ी, कुल्छा, कोफ्ता कोरमा, बकेट व्हीट भेल, फिश करी, बटर चिकन समेत कई सारे पकवान शामिल हैं. प्र‍ियंका ने पोस्ट में लिखा- ‘बेहतरीन भारतीय खाने के लिए जो क्रेव‍िंग शुरू हुई थी वो अब इस प्यार में बदल गया है और मैं आप सभी का यहां स्वागत करने का और मैं आप सभी का यहां स्वागत करने का और यहां न्यूयॉर्क के बीचोंबीच भारत को एहसास करने का इंतजार नहीं कर सकती’.