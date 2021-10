Rajinikanth Admitted in Hospital: प्रख्यात फिल्म अभिनेता रजनीकांत का यहां के एक अस्पताल में नियमित स्वास्थ्य जांच की जा रही है. रजनीकांत के नजदीकी सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. अभिनेता का जनसम्पर्क देखने वाले रियाज के. अहमद ने कहा, ‘‘यह समय-समय पर की जाने वाली स्वास्थ्य जांच है. वह अभी जांच के लिए एक निजी अस्पताल में हैं.’’Also Read - 67th National Film Awards Ceremony: माथे पर लाल बिंदी, बालों में गजरा लगाए राष्ट्रीय पुरस्कार लेने पहुंची कंगना रनौत, इस लुक ने दिल जीत लिया

सत्तर वर्षीय अभिनेता प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कुछ दिन पहले दिल्ली आये थे और उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी. अभिनेता ने अपने ट्विटर हैंडल पर कोविंद और मोदी के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि वह उनकी शुभकामनाएं पाकर बेहद खुश हैं.

#UPDATE | Actor Rajinikanth went for a health check-up at Kauvery Hospital in Chennai. Currently, he is admitted to the hospital.

— ANI (@ANI) October 28, 2021