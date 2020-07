Also Read - Corona Virus LockDown: खालीपन से उक्ता चुकी सरगुन मेहता ने पति को बनाया घोड़ा-बोलीं इतना बहुत है या...

View this post on Instagram

‘जिस दिन इन आँकड़ों के चंगुल से छूट जाएँगे, उस दिन ….जीत जाएँगे । ‘ Rवी . . ‘Jis din inn aankdon ke changul se chhoot jaaenge .’ Uss din jeet jayenge .’ Rवी #aankde #linkinbio ALSO AVAILABLE ON ALL AUDIO STREAMING PLATFORMS 📸 @subodh_dubey