Swiggy पर फूटा एक्टर Ronit Roy का गुस्सा, बोले- मैंने आपके ड्राइवर को लगभग मार ही डाला था

Ronit Roy On Swiggy : बॉलीवुड एक्टर रोनित रॉय (Ronit Roy) अपनी दमदार एक्टिंग के लिए तो जाने ही जाते हैं, साथ ही वो विवादों से भी दूर रहना चाहते हैं. हालांकि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उन्हें फूड डिलीवरी ऐप स्विगी की आलोचना करनी पड़ी. उन्होंने फूड डिलीवरी ऐप स्विगी (Food Delivery App Swiggy) के ड्राइवर की शिकायत करते हुए कहा कि कंपनी को अपने ड्राइवरों को ड्राइविंग निर्देश भी देने चाहिए. एक्टर ने कहा कि मेरे हाथों लगभग एक स्विगी डाइवर मर ही जाता. सोशल मीडिया पर अपना ट्वीट शेयर करते हुए रोनित ने लिखा, ‘ऑनलाइन डिलीवरी करने वाला व्यक्ति सड़क के गलत साइड पर गाड़ी चला रहा था.’ रोनित की एक्स पोस्ट पर स्विगी ने रिएक्ट किया है.

रोनित रॉय ने एक्स पर स्विगी की आलोचना करते हुए लिखा, ‘स्विगी, मैंने आपके एक राइडर को लगभग मार डाला. उन्हें सवारी के बारे में निश्चित रूप से निर्देशों की आवश्यकता होती है. उन छोटे इलेक्ट्रिक मोपेड पर सवारी करने का मतलब यह नहीं है कि वे आने वाले यातायात पर सड़क के गलत तरफ सवारी करते हैं. लेकिन फिर, क्या आपको उनकी जान की भी परवाह है या सब कुछ हमेशा की तरह ही चलता रहेगा?’ एक्टर रोनित रॉय ने फूड डिलीवरी करने वाले एक राइडर पर अपना गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि मैंने लगभग उस स्विगी बॉय को मार ही डाला था.

@Swiggy I almost killed one of your riders. They definitely need instructions on riding.Riding those small electric mopeds doesn’t mean that they ride on the wrong side of the road onto oncoming traffic. But then, Do you even care for their lives or is it just business as usual?

— Ronit Bose Roy (@RonitBoseRoy) February 25, 2024