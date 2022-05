Satish Kaushik allegations against Go First: बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर सतीश कौशिक (Satish Kaushik) वैसे तो कॉन्ट्रोवर्सी से दूर ही रहते हैं, लेकिन अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो अपनी आवाज उठाने से पीछे भी नहीं हटते. हाली हमें सतीश कौशिक का गुस्सा (Satish Kaushik Angry) एक एयरलाइंस कंपनी पर फूटा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए निजी एयरलाइन गो फर्स्ट (Airline Go First) पर यात्रियों से पैसे कमाने के लिए संदिग्ध साधनों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. उन्होंने हाल के एक बुरे अनुभव के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्होंने एक विशेष सीट के लिए अतिरिक्त पैसे का भुगतान किया लेकिन एयरलाइन ने कथित तौर पर उस सीट को किसी और को बेच दिया.Also Read - Ranbir Kapoor की गोद में किसका है ये बच्चा? एक्टर ने किया Kiss तो यूजर्स ने Alia Bhatt तक पहुंचाई बात

सतीश ने ट्विटर पर बताया कि मुंबई से देहरादून के लिए गो फस्र्ट फ्लाइट में बीच की सीट के लिए 25,000 रुपये दिए थे. बाद में उन्हें पता चला कि वही सीट किसी अन्य यात्री को भी बेची गई थी. अभिनेता ने लिखा कि यह बहुत दुखद है कि गो फर्स्ट एयरवेस को यात्रियों से पैसे कमाने के लिए संदिग्ध तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. मेरे कार्यालय ने 23 जून के लिए मुंबई से देहरादून के लिए पहली पंक्ति में दो सीटें (सतीश कौशिक/अजय राय) बुक की और बीच की सीट भी बुक की और जी8 2315 में 25 हजार का भुगतान किया. लेकिन अफसोस कि उन्होंने मेरे कार्यालय के भुगतान के बावजूद बीच की सीट दूसरे यात्री को बेच दी.

उन्होंने कहा कि फ्लाइट क्रू के सदस्यों ने उनकी मदद करने की कोशिश की और क्षमाप्रार्थी भी थे. "गो फर्स्ट के मिस्टर जुबिन ने दूसरे यात्री को कहा कि वह उसे अगली उड़ान में समायोजित करेगा क्योंकि फ्लाइट भरी हुई है और कोई सीट खाली नहीं है, लेकिन वह यात्री अड़ा था. साथी यात्री को सीट नहीं मिलने और उड़ान रुकने के बाद मैंने उन्हें सीट देने का फैसला किया. "जुबिन और एयर होस्टेस ने मुझे धन्यवाद दिया. एयर होस्टेस ने मुझसे कहा कि मैं उनकी ओर से इस दुर्भाग्यपूर्ण गड़बड़ी के बारे में उनके एयरलाइन कार्यालय को मेल करूंगी और आपसे परेशानी के लिए मांफी मांगती हूं, और साथ ही आपका पैसा भी वापस करने के लिए कहूंगी.

It is very very sad that @GoFirstairways has to use dubious ways to earn money from passengers. My office booked two seats (Satish Kaushik/Ajay Rai) in the first row with middle seat also and paid 25K in G8 2315 from Mum-Dehradun on 23rd June. But alas they sold the middle

