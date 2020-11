नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव (American presidential election) जीत चुके जो बाइडन (Joe Biden) और उनकी साथी व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (Kamala Harris) की बात पूरी दुनिया कर रही है मगर भारत में कमला की जीत को अलग नज़रिए से देखा जा रहा है. राजनेताओं से लेकर फ़िल्मी हस्तियां जो बाइडन और कमला हैरिस को बधाई दे रहे हैं मगर इसी बीच दिग्‍गज अभिनेता शत्रुघन सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने खुलासा किया है कि उनके परिवार का उप-राष्ट्रपति चुनी गईं कमला हैरिस के साथ एक विशेष संबंध है. Also Read - Joe Biden India Connection: कमला हैरिस ही नहीं जो बाइडेन का भी है भारत से 'खून का रिश्ता'! पढ़ये ये पूरी कहानी

शत्रुघन सिन्हा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली कमला हैरिस का अपने परिवार से संबंध बताया है. सिन्हा ने बताया कि उनके बड़े भाई की बेटी प्रीता अमेरिकी उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बेहद करीब से जुड़ी हुई है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘हार्दिक बधाई! पूरी दुनिया @JoeBiden की शानदार और प्रतीक्षित जीत का जश्‍न मना रही है. साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह अद्भुत, बुद्धिमान @KamalaHarris की भी जीत है.’ Also Read - गजब हैं कंगना भी..Kamala Harris और अमेरिकी राष्ट्रपति JOE BIDEN को ये क्या-क्या कह दिया...

niece, like daughter, Preeta Sinha d/o my elder brother Dr.Lakhan Sinha who along with her young team has been very closely associated with the most deserving Kamala Harris, favourite of India/Indians being deeply involved in the USA Presidential Election, supporting,

