अमरावती: पर्दे पर विलन का किरदार निभाने वाले एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) पिछले कुछ महीनों से लोगों के रियल लाइफ हीरो बन गए हैं. पहले गरीब प्रवासी मज़दूरों को लॉकडाउन के दौरान घर पहुंचाया फिर उनके रोज़गार के लिए एक मुहीम शुरू की. लेकिन अब सोनू सूद ने रविवार को आंध्र प्रदेश के एक किसान को घंटों के भीतर एक ट्रैक्टर मुहैया करा दिया. Also Read - हाथों से हल जोतने वाली बहनों का वीडियो हुआ वायरल, सोनू सूद ने गिफ्ट कर दिया ट्रेक्टर

जैसे ही सूद को पता चला कि बैल किराए पर न ले पाने के कारण किसान अपनी बेटियों का इस्तेमाल जुताई के लिए कर रहा है, उन्होंने तत्काल किसान परिवार की मदद की. किसान की बेटियों के कंधे पर बैल की तरह हल रखकर खेत की जुताई करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. जिसके बाद सोनू सूद ने रविवार सुबह वादा किया था कि परिवार को शाम तक ट्रैक्टर मिल जाएगा. अपने वादे के मुताबिक, अभिनेता ने यह सुनिश्चित किया कि ट्रैक्टर चित्तूर जिले के महालराजुवारी पल्ले गांव में इस किसान परिवार तक पहुंचे. Also Read - सड़क पर मार्शल आर्ट करने वाली बुजुर्ग की मदद को आगे आए सोनू सूद और रितेश देशमुख

उन्होंने शनिवार रात ट्वीट किया था कि रविवार सुबह तक किसान के पास बैलों की एक जोड़ी होगी. उन्होंने ट्वीट किया, “कल सुबह तक उनके पास खेतों की जुताई करने के लिए बैलों की एक जोड़ी होगी. लड़कियों को उनकी शिक्षा पर ध्यान देने दें.”

‘Let them study, I will provide tractor’: Sonu Sood offers help after two girls seen ploughing Andhra field in viral video

Read @ANI Story | https://t.co/B06NoAwy4r pic.twitter.com/kfyp8614KM

— ANI Digital (@ani_digital) July 26, 2020