Sonu Sood On loudspeaker and Hanuman Chalisa controversy: बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) इन दिनों अपनी फिल्म ‘आचार्य’ (Acharya) को लेकर सुर्खियों में हैं. कुछ दिनों पहले उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें ‘आचार्य’ फिल्म देखने गए फैंस ने सोनू सूद (Sonu Sood Film Acharya) की एंक्ट्री पर नोटों की बारिश की. इस बीच जरूरतमंद लोगों की मदद कर उनके मसीहा बने सोनू सूद ने देशभर में विवाद का केंद्र बने लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा (loudspeaker and Hanuman Chalisa) बहस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. ये पहली बार है जब सोनू सूद ने इस विवाद पर अपना बयान जारी कर शांति की अपील की है.Also Read - लाउडस्पीकर का मुद्दा एक बंद अध्याय, पीएम, एफएम महंगाई, बेरोजगारी पर बात नहीं करते: संजय राउत

धर्म के नाम पर लड़ते देख होता है दुख

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर सोनू सूद ने लोगों को कोरोना वायरस के समय की याद दिलाते हुए कहा, ‘लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद को देखकर दुख होता है, लोग अब एक-दूसरे के खिलाफ खड़े होकर जहर उगल रहे हैं. इसे देखकर मेरा दिल टूट जाता है. पिछली ढाई सालों से हम सभी ने मिलकर कोरोना से जंग लड़ी है. राजनीतिक दलों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर माहमारी का सामना किया. जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी तो किसी ने भी धर्म की चिंता नहीं की.’ Also Read - 'भूल भुलैया 2' के प्रमोशन के लिए Kartik Aaryan ने अपनाया अनोखा तरीका, नाइट क्लब में करते दिखे ये काम

सोनू ने मानवता का लिया पक्ष

सोनू आगे कहते हैं, ‘कोरोना के खतरे ने हमारे देश को एक कर दिया था, धर्म से परे हम अटूट बंधन में बंध गए थे. अब ये वो समय है जब हमें बेहतर भारत के लिए साथ आना होगा. हमें धर्म और जाति की सीमाओं को तोड़ना होगा. तभी हम मानवीय आधार पर योगदान कर सकेंगे. धर्म से परे एकसाथ खड़ें होंगे तो लाउडस्पीकर विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा.’ बता दें कि सोनू सूद ने ये बयान पुणे स्थित JITO Connect 2022 समिट को संबोधित करते हुए दिया. Also Read - Viral: नजर के ठीक सामने है मेंढक मगर ढूंढ कोई नहीं पा रहा, तेज दिमाग वाले भी सिर खुजाते रह गए आज