Ayesha Shroff : एक्टर टाइगर श्रॉफ की मां आयशा के साथ हुई 58 लाख की धोखाधड़ी, दर्ज कराई FIR

Ayesha Shroff : बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ एक बड़े फ्रॉड का शिकार हुई हैं. प्राप्त जानकारी के मुताबिक आयशा के साथ 50 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी हुई है. इस मामले में उन्होंने मुंबई स्थित सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में में एफआईआर दर्ज करवाई है. पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है. आयशा श्रॉफ, बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर टाइगर श्रॉफ की मां हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रह चुकी हैं. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ठगों ने आयशा से 58.53 लाख रुपये की ठगी की है. टाइगर की मां आयशा अक्सर अपनी निजी जिंदगी को लेकर खबरों में छाई रहती हैं. सोशल मीडिया पर भी वो काफी एक्टिव हैं.

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी एलन फर्नांडिस के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 408, 465, 467 और 468 के तहत मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल जांच चल रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुमताबिक एलन को 20 नवंबर, 2018 को MMA मैट्रिक्स कंपनी में संचालन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. MMA मैट्रिक्स जिम टाइगर श्रॉफ और उनकी मां आयशा का है, और दोनों वहां के सभी कामकाज देखते थे, हालांकि टाइगर की इंवॉलमेंट कम होती थी, क्योंकि वो अपनी फिल्मों की शूटिंग में बिजी रहते थे.