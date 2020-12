Actor-turned-nurse Shikha Malhotra suffered a stroke and paralysis is now recovering- कोरोना पेशेंट की देखभाल करने वाली एक्टर से नर्स बनी शिखा मल्होत्रा को सीरियस स्ट्रोक आया था जिसके बाद उन्हें लकवा मार गया था. शाहरुख की फिल्म फेन में दिखाई देने वाली शिखा ने एक वेब पोर्टल से बातचीत में कहा-पता नहीं मैं कब चल पाऊंगी. Also Read - अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया क्वारनटीन

मेरी सेहत में सुधार हो रहा है लेकिन बहुत धीरे-धीरे. इससे पहले शिखा ने बातचीत में कहा था कि वो अपनी जिंदगी के कठिन दौर से गुजर रही हैं जहां उन्हें सपोर्ट की जरूरत है. शिखा ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो अपनी मां के साथ नज़र आ रही हैं.

शिखा के पास नर्सिंग की डिग्री होने के चलते उन्होंने लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के मरीजों की अपनी इच्छा से सेवा की और इसी दौरान अक्टूबर के महीने में व खुद भी वायरस की चपेट में आ गईं.