Actor Varun Dhawan has turned 33 today– बॉलीवुड के मस्तमौला और चॉकलेटी हीरो वरुण धवन 24 अप्रैल को 33 साल के हो गए हैं. लॉकडाउन की वजह से अपना जन्मदिन घर पर ही सादगी से मनाएंगे. हालांकि पहले ये हो सकता था कि वरुण अपनी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ सगाई की तारीख का एलान कर दें लेकिन अब सबकुछ पोस्टपोन हो गया है. वरुण अपना बर्थडे पैरेंट्स David and Lali Dhawan और भाई-भाभी के साथ घर पर ही मनाएंगे. Also Read - क्या विक्की कौशल ने तोड़ा था लॉकडाउन, क्या मुंबई पुलिस ने उन्हें पकड़ा था, क्या है सच्चाई?

वरुण धवन का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है. आलिया भट्ट और वरुण धवन ने साथ में अपने करियर की शुरुआत की थी. दोनों के अफेयर की खबरें भी काफी सुर्खियों में रहीं है. वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू के साथ भी वरुण की रिश्तों की खबरें काफी चर्चा में रही थीं. लेकिन फिर इन सबके बाद वरुण के साथ एक नया नाम जुड़ा. नताशा दलाल. जो उनके बचपन की दोस्त है. दोनों साथ में ही स्कूल पढ़ते थे. हालांकि पहले वो सिर्फ दोस्त थे. लेकिन कुछ मुलाकातों के बाद इन्हें लगा कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है. ये कपल जल्द ही शादी करने वाला है. लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी सारे सेलिब्रेशन कुछ दिनों के लिए टाल दिए गए हैं. Also Read - कबीर सिंह की 'प्रीति' ने शेयर किया बचपन का वीडियो, कहा- 'मम्मी, मैं इंतजार से तंग आ गई हूं

अपने करियर की शुरुआत उन्होंने करण जौहर के साथ सहायक निर्देशक के तौर पर की. वरुण से प्रभावित करण ने उन्हें अपनी फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ से लॉन्च किया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और इंडस्ट्री में वरुण अपने बूते पर पहचान बनाने में कामयाब हो गए.

बचपन में वरुण धवन को रेसलिंग काफी पसंद थी और वो एक रेसलर बनना चाहते थे.आप जानकर हंस पड़ेंगे कि घर में सबसे छोटे और परिवार के लाडले वरुण को प्यार से सभी ‘पप्पू’ बुलाते हैं.

वर्क फ्रंट की बात करें तो वरुण जल्द ही सारा अली खान के साथ फिल्म कुली न.1 में नज़र आएंगे.