View this post on Instagram

Hai GARMI 🔥🔥 #varunxnora A banger alert by our boi @badboyshah .. we out here leaking the hottest track of the decade …. @varundvn @tseries.official @bhushankumar @shraddhakapoor @remodsouza @rahuldid @iamkrutimahesh @nehakakkar @lizelleremodsouza @marcepedrozo @jerrydsouza6486 #Streetdancer3D #sd3