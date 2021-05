Viraf Patel and Saloni Khanna Wedding Cost Will Leave You In Surprise: कोरोना काल में लगातार शादियां हो रही हैं, वहीं बॉलीवुड औऱ टीवी एक्टर की शाही शादियां अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती हैं. ऐसे में हाल ही में टेलीविजन अभिनेता विराफ पटेल (Viraf Patel) ने अपनी लॉन्गटर्म गर्लफ्रेंड सलोनी खन्ना (Saloni Khanna) संग शादी रचा ली है. इस शादी की खास बात ये है कि इस कपल ने बिना की शो बाजी की ये पूरी शादी संपन्न की है और इसमें उन्होंने 200 से भी कम रुपए खर्च किए हैं.

एक्‍टर व‍िराफ पटेल (Viraf Patel) ने गुरुवार को सलोनी संग शादी रचाई. दोनों की इस शादी में पर‍िवार वाले भी जूम- मीटिंग के जरिए शाम‍िल हुए थे. सबसे अनोखी बात ये है कि व‍िराफ (Viraf Patel) ने सलोनी (Saloni Khanna) को शादी की र‍िंग की जगह रबर बैंड पहनाया है. विराफ (Viraf Patel) ने एक इंटरव्‍यू के दौरान बताया कि, ‘हम दोनों लंबे समय से शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हालात देखकर ब‍िग-फैट-वेंडिंग की जगह कोर्ट-मैरिज का रास्‍ता चुना.’

View this post on Instagram A post shared by Saket Sethi (@saketsethi)



इस शादी के बाद जब सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें सामने आईं तो मीडिया के सामने विराफ (Viraf Patel) ने भी इस शादी को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि कोरोना को देखते हुए उन्होंने अपने शादी प्लान में बदलाव किए थे. विराफ (Viraf Patel) ने कहा, ‘मैंने सिर्फ 150 रुपये में शादी की है. हमने मैरिज रजिस्ट्रार को 100 रुपये फीस के दिए और बाकी 50 रुपये फोटोकॉपी में खर्च हुए हैं.

View this post on Instagram A post shared by Saloni Khanna Patel (@salk.04)



विराफ (Viraf Patel) ने कहा, हम दोनों कोई धूमधाम वाली शादी नहीं चाहत थे.’ शादी के जो पैसे बचे हैं उन्हें विराफ ने कोरोना के मरीजों के लिए दान कर दिया है. उन्होंने बताया, ‘हमने शादी के लिए जो भी बचत की थी, हम उसका इस्तेमाल कोरोना से लड़ने वालों की मदद में करने वाले हैं. इससे हमें उम्मीद है कि हमारी शादी और हमारे साथ को और ज्यादा अर्थ मिलेगा.’