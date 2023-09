एक्टर Vishal ने Censor Board में भ्रष्टाचार का किया खुलासा, बोले- फिल्म रिलीज के लिए देने पड़े 6.5 लाख रुपये | VIDEO

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर विशाल (Vishal) ने सेंसर बोर्ड में चल रहे भ्रष्टाचार का खुलासा किया है. विशाल ने बताया कि उनके साथ यह भ्रष्टाचार फिल्म ‘मार्क एंटनी’ (Mark Antony) की रिलीज के दौरान हुआ. अपने दमदार एक्शन के लिए मशहूर विशाल ने इस बारे में सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है. विशाल ने अपने Instagram पेज पर वीडियो शेयर कर बताया कि कैसे उन्हें अपनी फिल्म ‘मार्क एंटनी’ को हिंदी में रिलीज करने के लिए सेंसर बोर्ड (Film Censor Board) के एक अधिकारी को 6.5 लाख रुपये की रिश्वत देनी पड़ी. विशाल ने कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि इस फिल्म के लिए उनका बहुत कुछ दांव पर लगा था.

#WATCH | Tamil actor Vishal says, “…This is about the scam that has transpired in CBFC Mumbai in relation to my film (Mark Antony)…I would like to address this to Maharashtra CM Eknath Shinde and PM Modi. We applied online for film certification but we were taken aback by… pic.twitter.com/8RU7x54qNK

— ANI (@ANI) September 28, 2023