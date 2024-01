'कलयुग में हो रहा सतयुग का आगमन' : अयोध्या में रामलीला करने पहुंचे एक्टर विंदू दारा सिंह और राकेश बेदी, देखें Video

Ayodhya Ram Mandir : अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने जा रहे रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है. राम मंदिर के उद्घाटन से पहले वहां एक रामलीला आयोजित की जाएगी, जिसमें फेमस एक्टर राकेश बेदी (Rakesh Bedi) और विंदू दारा सिंह (Vindu Dara Singh) भी नजर आएंगे. मंगलवार को एएनआई से बात करते हुए विंदू दारा सिंह कहते हैं, ‘मुझे 16 से 22 जनवरी तक अयोध्या में राम लीला करने के लिए आमंत्रित किया गया है. मैं भगवान शिव की भूमिका निभा रहा हूं. अयोध्या आने वाले दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बन जाएगा.’ एक्टर राकेश बेदी कहते हैं, ‘किसी गंतव्य स्थान पर हवाईअड्डा बनने के बाद विकास होता है…’ राकेश बेदी और विंदू दारा सिंह की रामलीला और राम मंदिर को देखने के लिए दूर-दूर से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं.

विंदू दारा सिंह ने आगे कहा कि कलयुग के अंदर भी सतयुग आ रहा है. राम जी हर युग में जन्म लेत हैं तो मोदी जी और योगी जी हमारे राम हैं. जब अच्छे लोग आते हैं तो सब अच्छा ही होता है. इसे राजनीति कहना गलत होगा, क्योंकि मंदिर सबका है. कोई हिंदू-मुस्लिम नहीं है, सब लोग एक है. सबका साथ सबका विकास होना चाहिए. गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कई हस्तियों को आमंत्रण दिया गया है, जिनमें बॉलीवुड और खेल जगत की हस्तियां शामिल हैं. सोशल मीडिया पर भी हर तरफ सिर्फ राम मंदिर की तस्वीरें ही देखने को मिल रही है. वहीं बड़ी संख्या में देश-विदेश से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं. हाल ही में पीएम मोदी ने अयोध्या जंक्शन और अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था.

#WATCH | Actors Rakesh Bedi and Vindu Dara Singh in Ayodhya to perform ‘Ramleela’ ahead of Ram Temple ‘Pran Pratishtha’

“I have been invited to perform Ram Leela in Ayodhya from 16th to 22nd January. I am playing the role of Lord Shiva. Ayodhya will become the world’s top… pic.twitter.com/nDUJNvg412

