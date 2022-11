अपने पति की पहली शादी के समय इतने साल की थीं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेज

Actress Age At The Time of Their Husband’s First Marriage: जानें अपने पतियों की शादी में कितने साल की थी एक्ट्रेस.

Actress Age At The Time of Their Husband’s First Marriage: बॉलीवुड में ब्रेकअप और शादियों की ऐसी कहानियां हैं जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है. बॉलीवुड में कब कौन से सितारे को किससे प्यार हो जाए और कब कौन अपना बसा बसाया घर छोड़कर चला जाए कहना बेहद मुश्किल होता है. ऐसे में आज हम आपको ऐसे ही सितारों से मिलवाएंगे जिन्होंने एक से अधिक शादिसां की हैं, लेकिन उनकी पहली शादी में उनकी पत्नियों की उम्र कितनी थी ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे.

1. करीना कपूर

करीना के पति सैफ अली खान की पहली पत्नी अमृता सिंह हैं. शादी के 13 साल बाद इन दोनों का तलाक हुआ था. करीना का जन्म 21 सितंबर 1980 को हुआ. सैफ की पहली शादी के समय करीना 11 साल की थीं. कहा जाता है कि करीना ने सैफ की पहली शादी में हिस्सी भी लिया था और वो कई दफे सैफ को फिल्मी सेट पर मिलती भी थीं.

2. किरण राव

किरण के पति आमिर खान ने रीना दत्ता से 1986 में शादी की थी, अपने पति की पहली शादी के समय किरण मात्र 13 साल की थीं. इन दोनों की मुलाकात लगान के सेट पर हुई थी और इसके बाद दोनों ने साल 2005 में शादी की , हालांकि अब इस कपल का तलका हो चुका है.

3. हेमा मालिनी

हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर हैं, जिनसे उनकी शादी 1954 में हुई थी, जबकि हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को हुआ था. ऐसे में धर्मेंद्र की पहली शादी के समय हेमाजी की उम्र मात्र 7 साल थी.

4. मान्यता दत्त

संजय दत्त ने रीचा शर्मा के साथ 1987 में पहली शादी की थी और अपने पति की पहली शादी के समय मान्यता सिर्फ 7 साल की थीं. इसके बाद संजय ने रिया पिल्ली ने भी शादी रचाई थी. हालांकि दोनों ने कुछ सालों बाद ही दूरी बना ली थी और 1998 में अलग हो गए थे और इसके बाद मान्यता से संजय ने 2008 में तीसरी शादी की और अभी तक ये कपल साथ है.

5. जावेद अख्तर

जावेद अख्तर की पहली शादी ने हनी ईरानी के साथ 1972 में हुई थी. शबाना आजमी का जन्म 1950 में हुआ था. ऐसे में अपने पति की पहली शादी के समय में मात्र 22 साल की थीं.

6. अमला अक्किनेनी

नागार्जुन की पहली पत्नी लक्ष्मी दुग्गाबाती है, जिससे उनकी शादी 1984 में हुई थी, जबकि उनकी मौजूदा पत्नी 1970 में पैदा हुई थी. ऐसे में नागार्जुन की पहली शादी के समय अमला की उम्र मात्र 14 साल थी.