बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) मां बनने के बाद फिल्मों से दूर हैं. अब उन्होंने अपने करियर से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है जिससे सुनने के बाद आपको भी जरूर झटका लगेगा. शनिवार को अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अनुष्का शर्मा ने बताया कि वो अपना प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्लेट फिल्म्ज़ (Production House CSF) छोड़ रही हैं. अपनी इस घोषणा के बाद से अनुष्का लगातार सुर्खियों में हैं, उन्होंने पोस्ट में इस बड़े फैसले की वजह का भी जिक्र किया है. अनुष्का ने अपने भाई कर्णेश शर्मा (Karnesh Sharma) के साथ मिलकर CSF प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था.

ऐसा नहीं है कि अनुष्का ने फिल्मों से दूरी बना ली है, प्रोडक्शन हाउस छोड़ने का फैसला उनका निजी है. उन्होंने बताया कि वो अपना पूरा समय अब एक्टिंग को देना चाहती हैं. अपनी पोस्ट में अनुष्का ने लिखा, मैंने एक नई मां होने के नाते जिसने पेशे से ऐक्टर बनना चुना था, इसलिए फैसला किया है कि मेरे पास जो भी समय होगा मैं इसे अपने पहले प्यार अभिनय के लिए दूंगी.

Onwards and Upwards #KarneshSSharma @OfficialCSfilmz! 🙏🧿

My best wishes are always with you!! pic.twitter.com/segBbJcb8I

— Anushka Sharma (@AnushkaSharma) March 19, 2022