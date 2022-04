Actress Ayesha Takia Azmi Birthday Special: बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा टाकिया (Ayesha Takia), वैसे तो कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं लेकिन उन्हें ‘टार्ज़न द वण्डर कार’ (Tarzan The Wonder Car) और सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म ‘वांटेड’ (Wanted) से ज्यादा लोकप्रियता मिली. महज 13 साल की उम्र में मॉडलिंग और 15 तक आते-आते फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने वालीं आयशा टाकिया (Ayesha Takia Films) फिलहाल बड़े पर्दे से दूरी बना ली है. फैंस के बीच ‘वांटेड गर्ल’ के नाम से मशहूर एक्ट्रेस आयशा टाकिया (Ayesha Takia Birthday) आज अपना 36वां जन्मदिन मना रही हैं. आयशा टाकिया ने अपनी खूबसूरती से फैंस को दीवाना बना लिया था, आज भी वो सुर्खियों में रहती हैं.Also Read - टेरेंस लुईस जन्मदिन: जानिए कौन हैं DID से घर-घर मशहूर हुए Terence Lewis, डांसिंग छोड़ मजबूरन बनना पड़ा था फिटनेस ट्रेनर

आखिरी बार साल 2013 में आई फिल्म ‘आप के लिए हम’ में नजर आईं आयशा टाकिया अब पूरी तरह बड़े पर्दे से दूर हो गई हैं. वो अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय कर रही हैं. साथ ही साथ सोशल मीडिया पर फोटोज भी शेयर करती रहती हैं. आयशा टाकिया का जन्म 10 अप्रैल 1986 को मुंबई में हुआ था. उन्होंने मुंबई के ही सेंट एंथनी गर्ल्स हाई स्कूल की पढ़ाई की. उन्होंने 13 साल की उम्र से ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी. Also Read - अब इस सुपरस्टार एक्टर के साथ होगी SS Rajamouli की अगली फिल्म, RRR डायरेक्टर के पास है 2 धांसू स्क्रिप्ट

Also Read - वीडियो: गरीबों में 5-5 सौ रुपए बांटना Neha Kakkar को पड़ा भारी, गाड़ी के अंदर जो हुआ उसे देख दंग रह जाएंगे आप

उन्हें सबसे पहले ‘कॉम्प्लान’ के एक विज्ञापन में देखा गया, इसके बाद उन्हें फाल्गुनी पाठक के म्यूजिक वीडियो ‘मेरी चूनर उड़ उड़ जाए’ में नोटिस किया गया. साल 2004 में आयशा ने फिल्म ‘टार्ज़न द वण्डर कार’ से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया. बाद में आयशा ने शाहिद कपूर के साथ ‘दिल मांगे मोर’, अभय देओल के साथ ‘सोचा न था’ जैसी फिल्में कीं. साल 2009 में आई सलमान खान की फिल्म ‘वांटेड’ में दर्शकों ने आयशा टाकिया को खूब प्यार दिया.

करियर की पीक पर कर ली शादी

आयशा टाकिया इन बीच कभी ब्रेस्ट इंप्लांट, लिप और चेहरे की सर्जरी कराने को लेकर सुर्खियों में रहीं. हालांकि उन्होंने सर्जरी की खबरों को खारिज कर दिया था. आयशा के फैंस उस समय हैरान रह गए जब 23 साल की उम्र में एक्ट्रेस ने 2009 में माजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी से शादी कर ली. तब से उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली. इसी दौरान 2013 में आयशा ने अपने पहले बेटे मिकाइल को जन्म दिया.