Sudhaa Chandran Tags PM Modi In Post On Being Stopped At Airport: टेलीविजन इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस सुधा चंद्रन (Sudha Chandran) का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी एक परेशानी के बारे में बात कर रही हैं और इसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को टैग करते हुए खास अपील भी की है. सुधा चंद्रन ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक कार्ड जारी करने की अपील की है. उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि ताकि फ्लाइट से यात्रा करते समय एयरपोर्ट पर वरिष्ठ नागरिकों को चेकिंग के दौरान अधिक मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े. सुधा चंद्रन चाहती हैं कि फ्लाइट से यात्रा करते समय सुरक्षाकर्मी बार-बार उन्हें नहीं रोकें.

दरअसल, अभिनेत्री सुधा चंद्रन (Sudhaa Chandran) जब भी ट्रैवल करती हैं तो उनको एयरपोर्ट पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. ऐसा इसलिए क्योंकि चेक इन दौरान एटरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी उन्हें रोक लेते हैं और अभिनेत्री सुधा चंद्रन (Sudhaa Chandran) के आर्टिफिशियल लिंब को उतारने के लिए कहते हैं ताकि वो उसे चेक कर सकें. ऐसे में अब एक्ट्रेस सुधा चंद्रन (Sudhaa Chandran) ने अपने वीडियो में इस परेशानी को जाहिर करते हुए बताया कि सुरक्षा जांच के दौरान उनसे आर्टिफिशियल लिंब को हटाने के लिए कहा जाता है, उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल लिंब को खोलने की प्रक्रिया काफी कष्टदायी होती है.

सुधा चंद्रन ने कहा, 'मैं जो कहने जा रही हूं, यह बेहद ही व्यक्तिगत नोट है, मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहती हूं और मेरी अपील राज्य और केंद्र सरकार दोनों से है. मैं सुधा चंद्रन हूं, प्रोफेशनल डांसर और एक्ट्रेस हूं. मैंने आर्टिफिशियल लिंब के सहारे डांस किया और और मेरे देश को मुझ पर बहुत गर्व है, लेकिन हर बार जब मैं हवाई यात्राओं पर जाती हूं तो एयरपोर्ट पर मुझे रोक दिया जाता है और जब मैं उनसे ईटीडी (विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर) का उपयोग करने को कहती हैं तब भी वो मुझे मेरे कृत्रिम अंग को हटाकर दिखाने के लिए कहते हैं. क्या यह हर बार संभव है मोदी जी? क्या यही हमारा देश है? क्या यही वह सम्मान है जो एक महिला हमारे समाज में दूसरी महिला को देती है? मोदी जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया वरिष्ठ नागरिकों को एक कार्ड दें, जिसमें लिखा हो कि वे वरिष्ठ नागरिक हैं.'