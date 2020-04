नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता साल 2012 में आई क्राइम थ्रिलर फिल्म Jannat 2 से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. इस फिल्म से वह काफी मशहूर हुईं. ईशा गुप्ता न केवल सिल्वर स्क्रीन पर अपने शानदार अंदाज और दिलकश अदाओं के लिए जानी जाती हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर अपने फैंस को दीवाना बनाने के लिए भी जानी जाती हैं. आकर्षित फोटोशूट से लेकर मोटिवेशनल वर्कआउट पोस्ट्स तक, ईशा का इंस्टाग्राम हैंडल आपका ध्यान खींचने के लिए काफी है. 34 वर्षीय एक्ट्रेस ईशा का इंस्टाग्राम पर साढ़े 40 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं. यहां हम टेंपरेचर बढ़ाने वाली उनकी कुछ मिरर सेल्फी के बारे में बात करते हैं…



खुद को घर पर सेल्फ आइसोलेशन में रहने के बावजूद ईशा ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रशंसकों का मनोरंजन करने में कामयाबी हासिल की हैं. न केवल वह घर पर अपनी योग मुद्राएँ कर रही है, बल्कि उसने अपनी ईस्टर इच्छा के साथ सभी का ध्यान आकर्षित किया है. इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक परफेक्ट मिरर सेल्फी शेयर की हैं. इसमें उन्होंने ब्लैक कलर की ब्रालेट और सफ़ेद कलर की पैंट पहने बिस्तर पर बैठी हुई हैं. इस सेल्फी के साथ उन्होंने ‘हैप्पी ईस्टर’ लिखा है.



ईशा अपनी बोल्ड तस्वीरों के अलावा सामान्य पोस्ट से भी लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर सफेद बिकनी पहने मिरर सेल्फी को शेयर किया था, जिसे देखकर उनके फैंस के होश उड़ गए. उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया “इट्स रेन ऑन माय परेड”



ऑलिव ग्रीन फ्लोरल बिकिनी पहने ईशा ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी हैं. न केवल वह मिरर सेल्फी गेम को एंजॉय कर रही है, बल्कि साथ ही साथ वह अपने टोन्ड बॉडी को भी दिखा रही है. फिल्म ‘रुस्तम’ की इस एक्ट्रेस ने स्ट्रेस फ्री होकर इंजॉय कर रही हैं.



कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ईशा गुप्ता भी सेल्फ आइसोलेशन में हैं, लेकिन इन्होंने अपने प्रशंसकों को हमेशा इंटरटेन किया है. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक मोनोक्रोम मिरर सेल्फी में अपने शानदार वॉशबोर्ड एब्स दिखा कर सबका ध्यान खींचा रही हैं. वह तस्वीर में बिकनी दिखाते हुए नजर आ रही हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा है “You are what you eat .. hi, mino mino”



ईशा न केवल सिल्वर स्क्रीन पर अपने शानदार प्रदर्शन और शानदार फोटोशूट के लिए जानी जाती हैं, बल्कि वह बॉलीवुड की सबसे फिट अभिनेत्री भी हैं. जिम में वर्कआउट करने से लेकर घर में योगा करने तक वह एक फिटनेस फ्रीक हैं, जिन्होंने अपने प्रशंसकों को हमेशा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया है. इस तस्वीर में वह मिरर सेल्फी लेते हुए 180 डिग्री में एक्सरसाइज करते हुए दिख रही हैं.

