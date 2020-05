Also Read - 'मिसेज सीरियल किलर' में जैकलीन का यह अंदाज जीता लोगों का दिल, सोशल मीडिया पर खूब बटोर रही हैं सुर्खियां

View this post on Instagram

Gifted or just very hard working?? I feel he’s grateful for everyday and respects the position the Almighty has given him @beingsalmankhan to all the Salman Khan fans, there’s a lot more to come, stay tuned, stay safe! #lockdown #pyaarkarona