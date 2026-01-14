पर्दे पर जिसने निभाया भतीजे का किरदार उसी से इस एक्ट्रेस को हुआ प्यार, फिर 8 साल छोटे लड़के संग बसाया घर

इस अभिनेत्री ने एक बार खुलासा किया था कि 8 साल का उम्र का अंतर उनकी होने वाली सास के लिए एक मुद्दा बन गया था, जो उनके रिश्ते को लेकर थोड़ी संशय में थीं.

Published: January 14, 2026
टेलीविजन अभिनेत्री किश्वर मर्चेंट 90 के दशक के सुपरहिट शो ‘हिप हिप हुर्रे’ में ‘नोनी’ के किरदार से रातोंरात मशहूर हो गईं. 2010 में, उन्होंने अभिनेता सुयश राय के साथ डेटिंग शुरू की, जिन्होंने ‘प्यार की एक कहानी’ शो में उनके बेटे का किरदार निभाया था. सुयश से 8 साल बड़ी होने के बावजूद, उन्होंने उम्र के अंतर को कभी अपने रिश्ते में बाधा नहीं बनने दिया. इस जोड़े ने 2016 में अंतर-धार्मिक विवाह किया.6 साल बाद, उनके पहले बच्चे, एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम निर्वैर रखा गया.

धर्म नहीं उम्र को लेकर हुआ था बवाल

देबिना बोनर्जी के टॉक शो में किश्वर मर्चेंट ने अपनी अंतरजातीय शादी और एक मां के रूप में अपने जीवन के अनुभवों के बारे में बात की और उन्होंने बताया कि उनके लिए धर्म कभी कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि सुयश की बहन की शादी भी एक मुस्लिम लड़के से हुई थी और उन्होंने बताया कि 8 साल का उम्र का अंतर ही सुयश के परिवार के लिए समस्या बन गया था. किश्वर ने कहा कि उनकी मां उनके रिश्ते को लेकर थोड़ी संशय में थीं. ब मैं खुद मां हूं, मैं यह बात पूरी तरह समझती हूं. अगर मेरा बेटा भी मुझे आकर कहता कि 8 साल बड़ी लड़की है, तो मैं भी यही सोचती, ‘अरे यार, ये क्या बात है? मां होने के नाते, वह समझती हैं कि राय की मां क्या सोचती होंगी.’

किश्वर मर्चेंट शो में बनी थी पति की चाची

सुयश राय एक हिंदू पंजाबी परिवार से हैं और किश्वर मर्चेंट एक मुस्लिम परिवार से आती हैं. अभिनेत्री ने कहा था कि उन्होंने अपने विवाह में धर्म को बाधा नहीं बनने दिया. दोनों की शादी 2016 में हुई थी. हालांकि, सुयश अपनी पत्नी से 8 साल छोटे हैं. उम्र के इस अंतर को लेकर दोनों को काफी ट्रोल किया गया है. आपको बता दें दोनों ने साथ में काम किया था और किश्वर मर्चेंट सीरियल “प्यार की ये एक कहानी” में सुयश राय की चाची का किरदार निभाया था. दरअसल सुयश उनके पति हैं और उनसे 8 साल छोटे भी हैं. दोनों को शो के दौरान प्यार हो गया था, जिसके बाद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया.

40 की उम्र में बनी थी मां

किश्वर मर्चेंट, जो 40 वर्ष की उम्र में मां बनीं, ने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए कई महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनीं. इसी बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें गर्भावस्था की कोई चिंता नहीं थी और उन्होंने मातृत्व के बारे में कभी सोचा भी नहीं था. पहले दो महीनों तक तो उन्हें पता ही नहीं चला कि वे गर्भवती हैं. हालांकि, बाद में सुयश और उन्होंने गर्व से अपने परिवारों को बताया कि वे एक प्यारे से कुत्ते के माता-पिता बन गए हैं और तभी ईश्वर ने उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद दिया.

