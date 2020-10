नई दिल्ली: अभिनेत्री कोएना मित्रा ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि ट्विटर उनके अकाउंट पर प्रतिबंध लगा रहा है और उनके कई फॉलोअर्स को सस्पेंड कर रहा है. कोएना ने मीडिया एजेंसी से कहा, “मेरे कई फॉलोवर्स मुझे फोन करते हैं और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि उनके अकाउंट को बिना किसी कारण निलंबित या प्रतिबंधित किया जा रहा है और उन्हें समय पर मेरे ट्वीट देखने को नहीं मिलते हैं.” Also Read - देश में आज से Seaplane सेवा की शुरुआत, कितना है किराया और कैसे मिलेगी टिकट, देखें तस्वीरें

एक संभावित स्पष्टीकरण की पेशकश करते हुए अभिनेत्री ने कहा, "कलाकारों को राजनीतिक रूप से सही होना चाहिए, लेकिन जब मैं किसी विषय पर अपनी राय व्यक्त करने की बात करती हूं तो मैं कई बार राजनीतिक विषयों में भी पक्ष चुन लेती हूं. जब मैं दंगों या अराजकता या बहस को देखती हूं, तो कूटनीति का सहारा लेने की बजाय अपने हिसाब से पक्षों का चयन करती हूं. मुझे लगता है कि वे इसे पसंद नहीं करते हैं." कोएना ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए आंकड़े भी साझा किए हैं जिसमें पिछले कुछ सालों में उनके फॉलोवर्स की संख्या कम हो गई है.

उन्होंने सूचना देते हुए कहा, “मैंने अचानक रातोंरात 300 फॉलोवर्स को खो दिया है, मैंने एक समय में मात्र 10 दिनों में लगभग 2 लाख फॉलोवर्स खो दिए हैं. साल 2018 में मेरे करीब 755 हजार फॉलोअर्स थे जो घटकर 2 लाख हो गए. उन्होंने मेरे फॉलोवर्स की गिनती 2,60,000 या 2,80,000 के पार नहीं होने दी. जिस क्षण यह आंकड़ा पार कर जाता है, वह घटकर 2,60,000 हो जाता है. ऐसा सिर्फ एक बार नहीं मेरे साथ कई बार हुआ है. मैंने 2018 से अब तक साढ़े पांच लाख से अधिक फॉलोवर्स को खो दिया है.”

गौरतलब है कि कोएना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक अकाउंट द्वारा भी फॉलो किया जाता है. अभिनेत्री को लगता है कि राजनीतिक विषयों पर उनकी राय ट्विटर प्रबंधन को परेशान करता है, इसलिए मंच पर उनकी पहुंच को कम करने की कोशिश की जा रही है.

Keep an eye on the number of followers I have right now. @twitter @TwitterIndia will suspend many. In 2018 I had 745/55 k followers.

You understand the game🔥🌚😷#Shadowbanned

— Koena Mitra (@koenamitra) October 30, 2020