Also Read - एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने ख़ास अंदाज़ में मनाया जन्मदिन, 30 बच्चियों की पढ़ाई का खर्चा उठाया

View this post on Instagram

Also Read - Kriti Kharbanda का पोल डांस देख दीवाने हुए लोग, सांप की तरह लिपटी नज़र आईं, देखें वीडियो

Throwing myself a highball party, with a Johnnie Pineapple. . . . #spon #JohnnieWalkerHighball #ExploreFromHome #drinkresponsibly @JohnnieWalkerIndia