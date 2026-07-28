जल्द बजने वाली है अभिनेत्री मधु के घर शहनाई, बेटी की शादी को लेकर है एक्साइटेड, शेयर की खास फीलिंग्स

Madhoo Eldest Daughter Is Get Married Soon: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मधु के घर शहनाई बजने वाली है, उनका कहना है उनकी बड़ी बेटी जल्द शादी करने वाली हैं.

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Madhoo Eldest Daughter Is Get Married Soon: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मधु जिन्होनें एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम करके लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई हुई है. फैंस उनकी एक झलक के लिए बेताब रहते हैं. आपको बता दें इन दिनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में अभिनेत्री ने अपनी बेटी की शादी को लेकर खुलासा किया है. आपको बता दें उनकी दो बेटियां है. उनकी बड़ी बेटी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं और वो इसको लेकर काफी ज्यादा खुश भी हैं. उनकी बेटी की शादी की तैयारियां काफी चल रही है. इस खास मौके को लेकर मधु बेहद भावुक और उत्साहित भी नजर आ रही हैं. अपनी बेटी की शादी को लेकर अपनी भावनाएं भी उन्होने साझा किया है. बेटी की शादी को लेकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हैं. इस समय एक अलग ही खुशी को वो जी रही हैं.

बेटी की शादी को लेकर क्या बोलीं मधु?

आपको बता दें बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मधु इन दिनों अपनी बड़ी बेटी की शादी को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं. द टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार अभिनेत्री ने अपनी बेटियों के करियर और पारिवारिक जीवन को लेकर अपनी बातों को काफी ज्यादा खुलकर रखा है. अपनी बेटी के बारे में उन्होने बात करते हुए कहा है कि उनकी बड़ी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि वह इन दिनों खुद को अच्छे से जी रही हैं. बेटी की जिंदगी के नए सफर को लेकर वह बेहद खुश हैं. मधु ने कहा कि एक मां के रूप में यह पल उनके लिए बेहद भावुक है. उन्होने ये कहा कि अभी वो काम के बारे में नहीं सोच रही है.

अब चकाचौंध से दूर हैं.

आपको बता दें मधु ने 19 फरवरी 1999 में बिजनेसमैन आंनद शाद से शादी की. उसके बाद इन दोनों की दो बेटियां हुई. मधु अपनी फैमली के साथ काफी ज्यादा खुश हैं और परिवार का खास ध्यान भी रखती हैं और ज्यादा से ज्यादा समय अपनी फैमली को देती हैं. मधु का बेटी को लेकर शादी वाला बयान पर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. अभिनेत्री का कहना है कि हर मां के लिए अपनी बेटी की शादी एक बेहद खास पल होता है और वो इसको खुलकर जीना चाहती हैं. उन्होने अपनी खुश जो जाहिर करते हुए काफी सारी बातें शेयर की हैं. वो बेहद ही खुश हैं.