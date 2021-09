Dance Deewane 3 Mumtaz Will Not Be A Guest: ‘डांस दीवाने’ सीजन 3 में वेटरेन एक्ट्रेस मुमताज़ स्पेशल गेस्ट बनकर आने वाली थी और उन्हें डांस दीवाने 3 (Dance Deewane season 3) पर माधुरी दीक्षित (Maduri Dixit) के साथ स्क्रीन शेयर करने थी, लेकिन अब एक्ट्रेस शो का हिस्सा नहीं बनेंगी. दरअसल रिएलिटी डांस शो में हर हफ्ते खास मेहमान के तौर पर वेटरन स्टार्स मुमताज (Mumtaz) आने वाली थी, लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है.Also Read - Bigg Boss 13 के 2 साल पूरे होने पर फैंस को याद आए SidNaaz, शेयर की सिद्धार्थ-शहनाज की अनदेखी तस्वीरें

दरअसल, इस शो के मेकर्स ने कुछ समय पहले अपने जमाने की मशहूर अदाकारा मुमताज (Mumtaz) को शो पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया था. साथ ही एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) और मुमताज पहली बार साथ में स्क्रीन पर दिखने वाली थी, लेकिन रिपोर्ट की मानें तो शो में अपीयर होनो के लिए मुमताज ने इतनी बड़ी रकम मांगी की मेकर्स के होश उड़ गए. Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah के जेठालाल बन चुके हैं Madhuri Dixit के कजिन, इन फिल्मों में आए हैं नज़र

View this post on Instagram A post shared by ColorsTV (@colorstv)



रिपोर्ट के मुताबिक जब डांस दीवाने 3 की टीम ने मुमताज़ को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मुमताज़ की फीस पर बात नहीं बनी. मुमताज़ ने फीस के रूप में एग्जैक्ट कितना एमाउंट मांगा था ये तो साफ नहीं हुआ लेकिन मीडिया रिपोर्ट की मानें तो मुमताज़ शो में स्पेशल गेस्ट बनने के लिए 40 से 50 लाख रुपए के आसपास मांग रही थी. शो के प्रोड्यूसर्स को ये पैसा बहुत ज्यादा लगा और उन्होंने हाथ पीछे कर लिए. फाइनली तय ये हुआ कि मुमताज़ शो में स्पेशल गेस्ट बनकर नहीं आएंगी. Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: गहरी खाई में गिरेगी सई, हादसे में चली जाएगी जान!