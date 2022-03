Actress Munisha Khatwani and Rajkumar Sameer Marriage: टीवी शो ‘तंत्र’ फेम एक्ट्रेस मुनीषा खटवानी (Munisha Khatwani) ने अपने ब्वॉयफ्रेंड राजकुमार समीर ठाकुर (Rajkumar Sameer Thakur) से शादी कर ली है. सोशल मीडिया पर मुनीषा और राजकुमार (Munisha and Rajkumar) की शादी की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें न्यूली मैरिड कपल को देखा जा सकता है. 41 वर्षीय मुनीषा को उनकी दमदार एक्टिंग और ज्योतिष में महारत के लिए जाना जाता है. राजकुमार से उनकी मुलाकात एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी, जहां से दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई. इंटरनेट पर वायरल हो रही तस्वीरों में मुनीषा बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.Also Read - 'पुष्पा' की श्रीवल्ली का हर कतरा है खूबसूरती से भरा, गदर हैं Rashmika Mandanna की ये तस्वीरें

23 मार्च को मुनीषा ने अपने जीवनसाथी समीर ठाकुर से सगाई की और आज यानी 25 मार्च को दोनों शादी के बंधन में बंध गए. सोशल मीडिया पर मुनीषा और राजकुमार की सगाई (Munisha and Rajkumar Engagement) का एक वीडियो भी सामने आया था, जिस पर फैंस और मनोरंजन जगत की कई हस्तियों ने उन्हें बधाई दी. इस बीच इंटरनेट पर उनकी शादी का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है. शादी के दिन मुनिषा ने लाल रंग का लहंगा और खूबसूरत ज्वेलरी पहना था. वहीं, दूल्हा बने राजकुमार रेड और गोल्डन प्रिंटेड शेरवानी में नजर आए. दोनों एक साथ बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं. Also Read - The Kashmir Files: बेकार नहीं जाएगी विवेक अग्निहोत्री की मेहनत! MP में बनेगा जेनोसाइड म्यूजियम, शिवराज सिंह ने किया वादा

View this post on Instagram A post shared by munisha khatwani tarot reader (@munishakhatwani)

Also Read - भोजपुरी एक्ट्रेस नम्रता मल्ला बोल्डनेस के मामले में सनी लियोन को भी करती हैं फेल, ब्लू बिकिनी में गिराई हुस्न की बिजलियां

मुनीषा और समीर की शादी के फंक्शन की शुरुआत 22 मार्च को शगुन की मेहंदी के साथ हुई. मेहंदी सेरेमनी में एक्ट्रेस ने सुंदर पीले रंग का लहंगा पहना हुआ था. इसके साथ उन्होंने हैवी नेकपीस, मैचिंग इयररिंग्स और मांग टीका से अपने लुक को और निखारा था. मुनिषा ने अपने पूरे लुक को लाइट मेकअप के साथ कंप्लीट किया. 12 मार्च को मुनिषा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी शानदार बैचलर पार्टी की कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. मुनीषा की शादी में टीवी जगत के कई मशहूर कलाकार भी पहुंचे थे.