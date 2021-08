Nazima Life Story: हिंदी सिनेमा जगत में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हुई हैं जिनकी अदाकारी और जिनके हुस्न की आज भी तारीफ़ होती है. कई सालों बाद भी लोग उनके किरदार और उनकी फिल्मों को याद करते हैं. उस फेहरिस्त से कुछ अदाकाराओं ने दुनिया को अलविदा कह दिया तो कुछ उम्र दराज़ हो गईं. आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जिसने फिल्मी दुनिया में आते ही तहलका मचा दिया मगर कुछ वक़्त में ही ये गायब भी हो गई.Also Read - बेटी को लेकर इमोशनल हुईं सनी लियोनी, ट्विटर पर शेयर की खास तस्वीर

हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में सबसे ज्यादा रेप सीन देने वाली और खूब लाइमलाइट में रह चुकी एक्ट्रेस नजीमा (Nazima) की. नज़ीमा ने बॉलीवुड में खूब नाम कमाया और सुर्खियां बटोरीं. उस दौर की फिल्मों में औरतों पर किए जाने वाले ज़ुल्म को फिल्माया जाता था और ज़्यादातर कहानियां महिलाओं के आस पास ही रहती है. उसी दौरान नज़ीमा सपोर्टिंग एक्ट्रेस बनती थीं. कभी हीरोइन की बहन बन गईं तो कभी सहेली. नज़ीमा ने अपने साइड रोल से ही खूब सनसनी मचाई थी.

हमेशा साइड रोल करने वाली नजीमा (Nazima) की उम्र जब सिर्फ 22 साल थी तब उनके चर्चे लीड अभिनेत्रियों से ज्यादा था. लोगों को फिल्म की लीड एक्ट्रेस से ज़्यादा नज़ीमा पसंद आने लगी थीं. हर तरफ उनकी बातें होती थीं मगर वक़्त को कुछ और ही मंज़ूर था.

छोटी सी उम्र में शोहरत पाने वाली इस एक्ट्रेस ने सिर्फ 27 साल की उम्र में दुनिया छोड़ दी. नज़ीमा की मौत का फिल्म इंडस्ट्री पर गहरा सदमा पड़ा था. नजीमा को कैंसर की बीमारी थी और उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई जिस वजह से मौत हो गई. बता दें कि नज़ीमा ने ‘जिद्दी’, ‘आरजू’, ‘अप्रैल फूल’, ‘आये दिन बहार के’, ‘औरत’ और ‘वही लड़की’ जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा था.