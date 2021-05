Nia Sharma Latest Photoshoot: स्टार प्लस के टीवी सीरियल ‘एक हजारो में मेरी बहना है’ से अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस निया शर्मा (Nia Sharma) अक्सर किसी न किसी वजह से खबरों में रहती हैं. अपने हुस्न और अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज करने वाली इस अदाकारा के लाखों चाहने वाले हैं. सोशल मीडिया पर निया अक्सर अपनी हॉट तस्वीरों (Nia Sharma Hot Photos) से सनसनी मचाती हैं. इस बार निया ने ट्रेडिशनल अवतार में तहलका मचा दिया है. Also Read - Nia Sharma Hot Pics: किसे देखकर बेतहाशा भागी निया शर्मा, DDLJ की काजोल आ गईं याद

निया शर्मा ने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी कुछ तस्वीरें साझा (Nia Sharma in Traditional Look) की हैं जिसमें वो खूबसूरत गहरे हरे रंग के सूट में सुंदर सा पोज देती हुईं नज़र आ रही हैं. तस्वीरों में, निया को गहरे हरे, मखमली सूट के साथ फैंसी जूलरी पहने देखा जा सकता है. लोग एक्ट्रेस के इस अंदाज़ पर फिदा हो गए हैं और उनकी खूबसूरती की खूब तारीफ कर रहे हैं.

बता दें कि निया का यह लुक उनके अगले म्यूजिक वीडियो ‘तुम बेवफा हो’ से हैं जिसमें अर्जुन बिजानी उनके साथ नजर आएंगे. इस म्यूजिक वीडियो को लेकर निया के फैन्स काफी एक्ससाइटेड भी दिख रहे हैं. गौरतलब है कि निया अक्सर अपनी तस्वीरों की वजह से सुर्ख़ियों में होती हैं. आपको बता दें कि निया ने रोहित शेट्टी के एडवेंचर रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी- मेड इन इंडिया’ भी जीता है.