Nimrat Kaur: निम्रत कौर, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, जो अपनी खूबसूरती से उम्र को मात देती हैं. हाल ही में निम्रत कौर (Nimrat Kaur Photo) का गुस्सा एक एयरलाइन कंपनी पर फूटा, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया. निम्रत ने एक अमेरिकी एयरलाइन के साथ अपने भयानक अनुभव के बारे में विवरण साझा किया है. बॉलीवुड अभिनेत्री ने ट्विटर पर एक लंबी पोस्ट लिखते हुए अपनी गुस्सा जाहिर किया. निम्रत ने खुलासा किया कि कैसे एयरलाइन ने उनका सामान गायब कर दिया, और बाद में जो सामान लौटाया उसकी हालत खराब हो चुकी थी.Also Read - कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को दिल्ली पुलिस ने नहीं दी शो की मंजूरी, मारने तक की मिल रही धमकियां

शुक्रवार को उसने अपने ट्विटर हैंडल को लिया और लिखा, ‘@Delta, मुझे सूचित किया गया है कि भारत में आपके ऑपरेशन अब काम नहीं कर रहे हैं. इस भयावह अनुभव की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस मामले को यहां उठाते हुए और इस अत्यधिक तनावपूर्ण स्थिति को सुलझाने में मेरी मदद करें.’ निम्रत कौर ने पोस्ट के साथ अपने टूटे हुए सामान की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, उन्होंने लिखा, ‘इस डरावने अनुभव से मैं शॉक्ड हूं, मैं यह सोचकर कांप जाती हूं कि क्या इस तरह का उल्लंघन किसी यात्री या कथित विशेषाधिकार प्राप्त यात्रियों के साथ संभव है, मैं इस 90 घंटे के अनुभव से मानसिक और शारीरिक रूप से थक गई हूं. Also Read - 'मेरा बेटा तुमसे बदला लेगा': भारती सिंह ने कैमरे के सामने दी शख्स को धमकी! Video में जानें पूरा माजरा

@Delta I’ve been informed your operations in India are no longer functional. Taking up this matter here to draw your attention to this horrifying ordeal and help me sort this highly stressful situation. 🙏🏼 pic.twitter.com/DZjibFdtty

— Nimrat Kaur (@NimratOfficial) August 26, 2022