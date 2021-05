Nisha Noor Life and Death Story: फ़िल्मी दुनिया की चकाचौंध में कई कहानियां छुपी होती हैं. कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़कर रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं. सिनेमा जगत में ऐसे कई सितारें हुए हैं जिनकी शुरुआत धूम धाम से हुई मगर वक़्त के साथ उनके स्टारडम पर पानी फिरता चला गया. कई सुपरस्टार के अर्श से फर्श तक की कहानियां भी हमारे सामने आई है मगर क्या आपको पता है कि इसी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी नाम हैं जो अपने समय में फिल्म इंडस्ट्री पर राज करते थे मगर उन्हें बेहद दर्दनाक मौत नसीब हुई. इसी फेहरिस्त में एक नाम है (Nisha Noor) निशा नूर. Also Read - this South Indian actress died because of AIDS | एड्स की वजह से हुई थी इस एक्ट्रेस की मौत, तड़प-तड़प कर गयी जान

अपने समय में फ़िल्मी दुनिया पर राज करने वाली इस अभिनेत्री की मौत इतनी दर्दनाक हुई कि कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था. 80 के दशक में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ख़ूब चर्चित रही एक्ट्रेस निशा नूर एक ज़माने में हिट एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल थीं. बताया जाता है कि बस इनके नाम पर फिल्म हिट हो जाती थी. हर फिल्ममेकर निशा के साथ काम करना चाहते थे.

कहा जाता है कि निशा ने बहुत कम वक़्त में फ़िल्मी दुनिया में अपना सिक्का जमा लिया था मगर ज़्यादा समय तक वो इंडस्ट्री में एक्टिव नहीं रह पाईं. साउथ में कुछ फिल्में करने के बाद निशा ने फ़िल्मी पर्दे से दूरी बना ली थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक निशा को जब काम मिलना बंद हो गया था तब वो आर्थिक तंगी का शिकार हो गईं थी.

उस दौरान ये खबरें भी आई कि, किसी ने उन्हें वेश्यावृत्ति के दलदल के धकेल दिया था. साल 2007 में उस समय हड़कंप मच गया था जब निशा नूर को एक दरगाह के बाहर पाया गया था. कहा जाता है कि उस दौरान उनकी हालत देखने लायक नहीं थी. उनके शरीर पर कीड़ों ने कब्ज़ा जमा लिया था. अपने समय में अपने हुस्न से लोगों को मदहोश कर देने वाली निशा की हालत इतनी ख़राब थी कि उनके शरीर पर चीटियां रेंग रही थीं. उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि वे एड्स से पीड़ित है. कहा गया कि, वेश्यावृत्ति से उन्हें HIV Aids हो गया था.

आखिरी समय में निशा की ज़िंदगी बेहद ख़ौफ़ज़दा हो गई थी. उनकी शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही थी. निशा की सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और आखिर में साल 2007 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. एक ज़माने की सुपरस्टार एक्ट्रेस रही निशा को बेहद दर्दनाक मौत नसीब हुई. कई महीनों तक निशा की मौत चर्चा में रही थी. बता दें कि निशा ने फ़िल्मी करियर में कई हिट फ़िल्में दी. जैसे कि 1981 की फिल्म ‘टिक! टिक! टिक!’, 1990 में फिल्म ‘अय्यर द ग्रेट’, 1986 की फिल्म ‘कल्याणा अगातिगल’ आदि.